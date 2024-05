Woźniak-Starak już je ma. Te sandały robią furorę wśród gwiazd

Moda na srebro pojawiła się już w 2022 roku i trwa do dziś. Szczególną popularnością cieszą się srebrne buty – zarówno te metaliczne, jak i pokryte mieniącym się brokatem. Dlatego, jeśli wybierasz się w tym sezonie na wesele, komunię czy inną uroczystość, najlepszym posunięciem będzie uzupełnienie kreacji o srebrne sandałki na obcasach .

Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się na absolutną klasykę, czyli sandałki na szpilkach z jednym paseczkiem i zapisaniem przy kostce. To opcja idealna dla minimalistek, którym nie w smak modowe szaleństwa. Dodatkową zaletą takich butów jest fakt, iż można nosić je nawet na co dzień – do biura czy wieczorne wyjście z koleżankami.