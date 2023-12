Włącz w sypialni. Libido podskoczy od razu

Idealna muzyka do sypialni. Trzy ważne zasady

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, może również skutecznie pobudzać zmysły. Jednak aby wybrać odpowiedni utwór, trzeba dobrze znać swoje gusta. Profesor zauważa, że w przypadku muzyki sypialnianej obowiązują trzy standardy. Pierwszy z nich to typowa muzyka proseksualna, do której zalicza się tzw. pościelówy, czyli ballady z ciepłym wokalem oraz orientalne rytmy do tańca brzucha, dźwięki hawajskiej gitary czy – co dla wielu może okazać się zaskakujące – muzyka baletowa Czajkowskiego.