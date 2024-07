Włącz w zmywarce. Można sporo zaoszczędzić

Od zmywania nie uciekniemy (nawet jeśli bardzo byśmy tego chcieli). W wielu gospodarstwach domowych wykorzystywana jest w tym celu zmywarka, która znacznie ułatwia cały proces. Niektórzy sądzą jednak, że używanie jej wiąże się z ogromnymi kosztami. Czy rzeczywiście tak jest? Gwilym Snook z brytyjskiej firmy AO specjalizującej się w sprzedaży sprzętu elektronicznego w rozmowie z "The Sun", postanowił rozprawić się z mitami na ten temat.

Jeszcze niedawno zmywarki można było spotkać jedynie w domach osób naprawdę dobrze sytuowanych. Obecnie to się jednak zmieniło. Nie od dzisiaj bowiem wiadomo, że korzystanie z niej nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale również pieniądze. Okazuje się, że wciskając jeden z przycisków, można jeszcze bardziej podreperować swój budżet.

Wiele osób błędnie sądzi, że przez to, że tryb ten często wymaga znacznie dłużej pracy zmywarki, jest również droższy. Ekspert przyznaje jednak, że nic bardziej mylnego.

Wiele osób rezygnuje z zakupu zmywarki, sądząc, że używanie jej znacznie uszczupli zasobność ich portfela. W końcu ceny tego typu urządzenia na ogół zaczynają się od ok. 800 zł. Do tego dochodzi także koszt za zużytą wodę, prąd oraz potrzebne do jej pracy środki.