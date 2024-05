Wrzuć do dziury w zmywarce. "Wyżre" całą pleśń

Wrzuć tabletkę do zmywarki. Będzie jak nowa

Otwierasz zmywarkę, a z wnętrza urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach stęchlizny? To znak, że najwyższy czas zabrać się za czyszczenie zmywarki z cuchnącej pleśni. Najskuteczniejszy środek do czyszczenia kupisz w każdej aptece. Wydasz nie więcej niż 10 złotych.

Zmywarka to jedno z najpopularniejszych urządzeń AGD. Oszczędza wodę, energię i... czas. Wystarczy włożyć brudne naczynia do środka, wrzucić tabletkę i nastawić odpowiedni program, żeby po godzinie wyciągnąć czyste i lśniące naczynia.

Po każdym użyciu gromadzą się w niej bakterie i zanieczyszczenia. Po kilku tygodniach bez czyszczenia ze zmywarki zaczyna wydobywać się nieprzyjemny zapach stęchlizny. To znak, że urządzenie potrzebuje dogłębnego mycia. Jak to zrobić? Zapomnij o sodzie czy occie. Potrzebujesz tylko jednej rzeczy, którą kupisz w każdej aptece.

Jak wyczyścić zmywarkę?

Tłuszcz, brud i resztki jedzenia — wszystko to ląduje w filtrze zmywarki. W kontakcie z wodą namnażają bakterie, które odpowiadają za nieprzyjemny zapach. Dlatego też zmywarka wymaga regularnego czyszczenia. Specjaliści zalecają, aby robić to przynajmniej raz w miesiącu.

W sklepach i drogeriach znajduje się mnóstwo gotowych środków czystości, jednak domowe sposoby są równie skuteczne. Jednym z najpopularniejszych środków do czyszczenia zmywarki jest ocet.

Ocet działa dezynfekująco i bakteriobójczo. Pozbywa się wiązek pleśni i nieprzyjemnego zapachu. Można go zastąpić sodą oczyszczoną lub kwaskiem cytrynowym. Jest jednak jeszcze jeden produkt, który działa jeszcze lepiej niż soda czy ocet. Kupisz go w każdej aptece i wydasz nie więcej niż 10 złotych.

Wrzuć do pustej zmywarki. Zapomnisz o brzydkim zapachu

TikTok to kopalnia porad dotyczących sprzątania i organizacji przestrzeni. "Cleantoki" podbiły świat. Użytkowniczka publikująca jako "sisterpledgecleans" podzieliła się patentem na czystą zmywarkę. Zamiast sody czy octu używa... tabletek do protez. Wrzuca je do pustej zmywarki i włącza program o najwyższej możliwej temperaturze. Po zakończonym myciu urządzenie jest czyste i pachnące.

Tabletki do protez bazują na kwasku cytrynowym i sodzie oczyszczonej. To składniki, które wchodzą w silną reakcję chemiczną. Usuwają brud, tłuszcz, kamień i wiązki pleśni. "Używam ich do czyszczenia muszli toaletowej i prysznica" - czytamy w komentarzach.

Jak jeszcze można wykorzystać tabletki do protez? Rozpuść je w wodzie, a tak przygotowanym roztworem umyj kabinę prysznicową i armaturę. Pozbędziesz się kamienia i nieestetycznych zacieków.

