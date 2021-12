Włączaj. Nie wykluczaj. Seniorzy i mieszkańcy wsi też potrzebują cyfrowego świata

Maria* ma 75 lat i mieszka w niewielkiej miejscowości na Podkarpaciu. Nie jest sama – dom dzieli z synem, córką i jej rodziną. Mimo to czuje się samotna. Nie bardzo też ma się czym zająć. Dba o dom, pomaga przy wnukach. Okazji do spotkań i rozmów z rówieśnikami ma jednak niewiele. Internet? Nie potrzebowała go w pracy, to i teraz się obejdzie. Nie ma komputera i smartfona. Wszystkie te przyciski, ekrany, wyświetlane strony − to nie dla niej. Choć przyznaje, że chciałaby mieć częstszy kontakt z innymi i większy dostęp do kultury. Nie wie, że sieć może jej to zapewnić.