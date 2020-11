Władze miasta sprytnie obeszły prawo. Syn Violetty Villas jest oburzony

Kilka lat temu sąd rozstrzygnął kwestię spadku po słynnej wokalistce Violettcie Villas. Jej testament wskazywał, że dom w Lewinie Kłodzkim, należy do opiekunki – z tym nie zgadzał się syn Villas, Krzysztof Gospodarek. Mężczyzna udowodnił w sądzie, że jego mama w chwili sporządzania testamentu nie była w pełni świadoma tego, co robi. "Jednym spadkobiercą Violetty Villas jest jej syn Krzysztof Gospodarek. To do niego należy rodzinny dom artystki w Lewinie Kłodzkim, wszystkie pamiątki i prawa autorskie oraz wykonawcze do spuścizny artystycznej po Villas" – zdecydował sąd.