Właśnie skończyła 40 lat. Jest jedną z głównych "twarzy" Lewicy

W latach 2015-2019 była członkinią partii Razem, później z rekomendacji Wiosny kandydowała do Sejmu z list SLD, wspierała też Roberta Biedronia w wyborach prezydenckich, a we wrześniu 2021 roku przystąpiła do Nowej Lewicy i w 2023 roku z powodzeniem ubiegała się o poselską reelekcję. 13 grudnia 2023 r. powołana na urząd Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.