Spryskaj okna i parapety. Problem zniknie jak ręką odjął

Wiele osób boi się pająków, a nawet jeśli ktoś nie cierpi na arachnofobię, czyli paniczny lęk przed tymi stworzeniami, ich widok w domu lub mieszkaniu raczej nikogo nie cieszy. Nic dziwnego, nieprzyjemny widok i strach przed możliwym ukąszeniem sprawia, że pierwsze, po co większość osób sięga, to najbliżej leżący but.

Zamiast jednak decydować się na tak radykalne metody, warto wykorzystać pewien prosty, domowy sposób, który sprawi, że niechciani lokatorzy szybko opuszczą nasze mieszkanie.

Domowy spray na pająki

Skutecznym i mało inwazyjnym sposobem jest domowa mieszanka na pająki, która nie zrobi tym stworzeniom krzywdy, ale sprawi, że uciekną z naszej przestrzeni.

Pół szklanki wody wymieszaj z połową szklanki octu spirytusowego, dodaj dwie łyżki płynu do naczyń i ok. 20 kropli tymiankowego olejku eterycznego, którego zapachu pająki wprost nie cierpią. Wszystko dokładnie wymieszaj, przelej do butelki z atomizerem i domowy spray na pająki gotowy!

Teraz wystarczy jedynie spryskać domowe zakamarki, w których często ukrywają się pająki i gotowe. Nieproszeni goście zrezygnują z urzędowania pod tym samym adresem. Należy też spryskać okna i parapety - wtedy pająki nie będą wchodzić do środka.

Sposoby na pozbycie się pająków

Zamiast olejku tymiankowego, może też wykorzystać olejek z drzewa herbacianego, mięty pieprzowej lub lawendy. Można też posadzić miętę i lawendę w ogrodzie lub w doniczkach na parapecie, a pająki, które często dostają się do wnętrza przez okna, wybiorą inne miejsce do życia. Dobrym sposobem jest też zamontowanie w oknach moskitiery, która przy okazji uchroni nas przed innymi owadami.

Warto też pamiętać o regularnym sprzątaniu. Kurz, brud czy okruszki sprzyjają pojawieniu się rozmaitych robaków, w tym pająków. Warto też nie chować ubrań i drobiazgów do kartonów, w których pająki chętnie tkają swoje sieci.

