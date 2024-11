Wlej trzy łyżki do pralki. Ręczniki będą miękkie i pachnące

Regularne pranie ręczników jest kluczowe. Mają one stały kontakt z wilgocią i skórą, co czyni je miejscem idealnym dla rozwoju bakterii. Aby ręczniki były czyste i miękkie, pierz je osobno, w temperaturze zaleconej przez producenta. Zwykle jest to 60, a czasem nawet 90 stopni Celsjusza. Podczas prania ręczników zrezygnuj z płynu do płukania, który obniża ich chłonność. Uważaj też, by nie przeładować pralki.

Choć wiele osób zna naturalne metody z użyciem sody lub octu, to kobiety, które pamiętają czasy PRL-u, stosowały inną technikę. Dzięki tej metodzie ręczniki znów będą miękkie i pachnące - jak w luksusowym hotelu.

Stara sztuczka z gliceryną

Gospodynie domowe odkryły prosty, a zarazem efektywny patent z wykorzystaniem gliceryny do prania ręczników. Gliceryna, znana z właściwości zdrowotnych i pielęgnacyjnych, działa jako naturalny środek zmiękczający. Do tego jest tania i łatwo dostępna w aptekach. Wystarczy dodać trzy łyżki gliceryny do pralki. Produkt możesz stosować zarówno podczas prania kolorowych, jak i białych ręczników.

Ręcznik będą jak nowe

Gliceryna tworzy delikatną warstwę ochronną wokół włókien tkanin, zapobiegając ich stwardnieniu. Dzięki temu ręczniki są miękkie, a także dłużej utrzymują świeży zapach. Dodatek gliceryny do prania sprawi, że ręczniki będą puszyste niczym chmurka.

Przy szczególnie trudnych plamach pomocne może być moczenie ręczników przez całą noc w mieszance trzech litrów wody i 30 ml gliceryny. Tkaniny odzyskają wówczas świeżość i będą wyglądać jak nowe.

