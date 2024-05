Wlej do toalety na noc. Wyżre nawet największy kamień

Większość muszli sedesowych ma zazwyczaj śnieżnobiały kolor, co sprawia, że wszelkie zabrudzenia i osady z kamienia są łatwo zauważalne. Każdy, kto kiedykolwiek starał się usunąć uporczywe osady, najpewniej zastanawiał się, skąd one w ogóle się biorą.

Powodem pojawienia się osadu i śladów z kamienia jest m.in. twarda woda, czyli ta o dużej zawartości minerałów i soli wapnia, która ma tendencję do tworzenia śladów na powierzchni wanny, umywalki i muszli klozetowej. Oprócz tego nieregularne czyszczenie toalety oraz obecność bakterii lub grzybów w połączeniu z twardą wodą i brakiem higieny może skutkować powstawaniem trwałych plam i zacieków na powierzchniach.

Wybór środków przeznaczonych do usuwania kamienia i osadu z toalety jest bardzo szeroki. W sklepach łatwo znaleźć chemiczne preparaty, które zazwyczaj są bardzo skuteczne, ale mają negatywny wpływ na środowisko , ponieważ zawierają agresywne związki chemiczne. Na szczęście istnieje wiele ekologicznych alternatyw, które pozwalają łatwo oczyścić muszlę klozetową.

Aby pozbyć się kamienia z WC, możesz sięgnąć po ocet lub kwasek cytrynowy. Usuwanie kamienia z toalety za pomocą octu jest jednym z najprostszych i najpopularniejszych sposobów na przywrócenie blasku ceramiki łazienkowej. Jest to produkt powszechnie znany i można go znaleźć w większości domów.

W celu usunięcia kamienia z toalety należy wlać do miski klozetowej około pół litra octu i pozostawić go na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Następnie przy pomocy szczotki wyszorować misę toaletową, aby dokładniej zlikwidować rozpuszczony kamień. Na koniec wystarczy spuścić wodę.

W przypadku bardzo opornego kamienia warto wcześniej opróżnić muszlę z jak największej ilości wody, zamykając zawór i opróżniając zbiornik. To spowoduje, że ocet będzie miał większe stężenie i zwiększy swoją skuteczność. Ta metoda ma jednak pewną wadę, a jest nią intensywny zapach octu, który może utrzymywać się w łazience przez pewien czas. Jeśli za nim nie przepadasz, możesz użyć kwasku cytrynowego .

Wystarczy połączyć kwasek cytrynowy z wodą, a następnie wlać gotowy roztwór do wnętrza toalety. Poczekaj około 30 minut i za pomocą szczotki wyczyść muszlę. Kwasek cytrynowy skutecznie zmiękcza nawet oporny kamień, ułatwiając jego usunięcie. Dodatkowym atutem tego sposobu jest działanie wybielające kwasku, które pozwala usunąć plamy i żółknięcia.

To sprawdzone, domowe rozwiązanie, które z łatwością poradzi sobie z uporczywym osadem. Wystarczy wlać 1/3 szklanki sody oczyszczonej do toalety, a następnie dodać szklankę białego octu. Odczekaj około 30 minut. Po tym jak soda wejdzie w reakcję chemiczną i swoim bulgotaniem zmiękczy oraz częściowo usunie kamień, można wyczyścić muszlę za pomocą szczotki. Na sam koniec pamiętaj o spuszczeniu wody.

