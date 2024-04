Nie rozbieraj się, gdy zauważysz taki wieszak. Od razu wyjdź

Korzystanie z toalet publicznych zwykle nie jest najbardziej komfortowym doświadczeniem pod względem prywatności, ale po zamknięciu drzwi powinniśmy czuć się swobodnie. To samo dotyczy hoteli, za które przecież płacimy spore sumy pieniędzy. Okazuje się, że nawet w takich miejscach nasza prywatność i komfort mogą być zagrożone.

Wieszaki stały się ulubionym narzędziem podglądaczy. Internauci od dłuższego czasu biją na alarm i ostrzegają, by zwracać uwagę na niepozorne haczyki, które mają nam służyć do powieszenia ubrań. W rzeczywistości może być jednak nieco inaczej. Wieszaki mogą okazać się zaawansowanym narzędziem szpiegowskim. Takie urządzenia są dostępne w sprzedaży.

Na pierwszy rzut oka — wieszak wygląda niepozornie. Jego główne zadanie to utrzymanie okrycia wierzchniego czy damskiej torebki. Ale w tym samym czasie może rejestrować nasz ruch, np. gdy korzystamy z łazienki lub zmieniamy ubranie. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na jeden detal.

Wieszak szpiegowski ma charakterystyczny otwór, który znajduje się przeważnie w górnej części. Okazuje się, że jest to niewielka kamera z czujnikiem ruchu. Gdy odnotuje obecność człowieka, dokumentuje wszystko, co dzieje się wokół. Czasami możemy też zauważyć prostokątną klapkę. To właśnie tutaj mieści się karta pamięci, na którą trafiają nagrania.