Wlej do wody i wetrzyj w panele. Będzie można się w nich przeglądać

Panele podłogowe, gdy są czyste i lśniące, dodają wnętrzu elegancji i świeżości. Z czasem jednak tracą swój estetyczny wygląd, stając się matowe i pokryte drobnymi rysami. Czy można przywrócić im pierwotny blask? Oczywiście, że tak. Aby to osiągnąć, wystarczy skorzystać z domowego płynu do nabłyszczania paneli.

Panele podłogowe to popularny wybór ze względu na łatwość montażu, różnorodność wzorów i kolorów oraz atrakcyjny wygląd. Jednak codzienne użytkowanie sprawia, że z czasem tracą swój blask. Czy możemy przywrócić im dawny wygląd? Jak najbardziej. Istnieją skuteczne metody renowacji paneli.

Okazuje się, że wystarczy przygotować domowy spray nabłyszczający, który szybko przywróci dawny blask panelom podłogowym. Składa się on z naturalnych, powszechnie dostępnych składników. Jak go zrobić? Do butelki z atomizerem wlej pół litra wody, pół szklanki octu oraz trzy łyżki oliwy z oliwek. Zamknij butelkę i dokładnie nią wstrząśnij. Aby zneutralizować zapach octu, można dodać kilkanaście kropel ulubionego olejku eterycznego.