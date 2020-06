Włodek Matuszak o wyścigu o prezydenturę. "Nie mów mi, że zalana Warszawa to wina Trzaskowskiego"

"Nie mów mi, że zalana Warszawa to wina Trzaskowskiego, przecież nie jesteś idiotą. No tak, ale ty wiesz, że to trafi na podatny grunt, że twoi zwolennicy w to uwierzą. Tak jak swego czasu uwierzyli w dziadka z Wehrmachtu, jak uwierzyli , że uchodźcy gwałcą polskie kobiety, a tak w ogóle roznoszą zarazę i inne parchy. Jak uwierzyli w trzy wybuchy na pokładzie Tupolewa. Oni uwierzą, że Trzaskowski jest najbardziej agresywnym polskim politykiem a Duda klęczącym aniołem. Oni uwierzą w 2000 Euro miesięcznie, w 14 emeryturę i wiele innych obietnic, które nigdy nie zostaną spełnione" – pisze na Facebooku Włodek Matuszak. Dodaje, że szkoda, że urzędujący prezydent odmawia udziału w debacie.