Włóż do spłuczki. Rachunki będą dużo niższe

Wodę można też wykorzystywać ponownie. Właścicielom suszarek bębnowych poleca się użycie wody po skończonym cyklu suszenia do podlewania kwiatów lub uzupełnianiu płynu w żelazku. Kąpiel w wannie to czysta przyjemność, ale zużywamy na nią dużo wody. Po umyciu się nie spuszczajmy jej do odpływu. Postarajmy się wykorzystać ją ponownie np. do umycia podłogi.