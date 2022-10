Włóż za kaloryfer i potrzyj. Zakurzony grzejnik będzie jak nowy

Tak wyczyścisz kaloryfer

Czyszczenie kaloryfera to niechętnie wykonywana czynność. Jak się okazuje, wcale nie musi być długa i mozolna. Ten prosty sposób sprawi, że szybko pozbędziesz się niechcianego zabrudzenia i rozprawisz z nieznośnym kurzem. Do sprawnego wyczyszczenia grzejnika potrzebujesz tylko jednego przedmiotu. Przygotuj rajstopy, których już nie używasz. Opuść je za kaloryfer, przytrzymaj z obu stron i szoruj. Staną się elektrostatyczne, a to sprawi, że w mig przyczepi się do nich cały kurz.