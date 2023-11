Wyglądała zniewalająco. Wszystko za sprawą pewnego detalu

Właśnie myślisz o oryginalnej torebce, efektownej biżuterii, a może czapce? Świat mody serwuje nam coś jeszcze ciekawszego, co nie obciąży budżetu, a z każdej stylizacji stworzy prawdziwy majstersztyk. O czym mowa? O chokerach i broszkach z kwiatem, wąskich szalikach i krawatach, które koncentrują całą uwagę na damskiej szyi .

Kwiaty wydostają się z płaskiego wzoru sukienek i przybierają formę 3D . W postaci chokera i broszki śmiało zastępują okazałe kolie i efektowne kolczyki. Co więcej, świetnie odnajdują się w różnorodnych, a nawet skrajnie odmiennych stylizacjach. Magdalena Lamparska zadała szyku na premierze filmu "Cały ten seks". A to właśnie za sprawą kwiecistej aplikacji.

To doskonały wariant, aby złagodzić poważny i formalny charakter marynarki. Choker z kwiatem pozwala także dodać nieco romantycznego i niecodziennego wydźwięku jeansom, jak w przypadku Ani Karwan .

Modne akcesorium docenią "niepoprawne" romantyczki i zwolenniczki klasyki . Bez wątpienia chokery z kwiatem to także ulubieńcy ekstrawagantek, które lubią przemycać do garderoby niebanalne i charakterystyczne niuanse.

Kwiecista ozdoba przy szyi to nowy sposób na podkreślenie kobiecości w zmysłowej i eleganckiej odsłonie. To także trend, który pokochały miłośniczki mody na czele z Magdą Mołek .

Paulina Krupińska z chokerem do kompletu z sukienką

Chociaż kwiaty XL to prawdziwy hit wśród gwiazd , to jednak potrafią zdominować osoby, którym z ekstrawagancją nie po drodze. Dlatego alternatywę stanowią nieco mniejsze chokery, które wciąż zapewniają efekt "wow".

Anna Lewandowska z chokerem do kompletu z sukienką

"Skinny scarf" to wciąż niedoceniany w modzie dodatek. Jego zadanie nie ma nic wspólnego z pierwotną funkcją szalika jako elementu garderoby jesienno-zimowej. Obecnie wciela się w rolę stylizacyjnej "wisienki na torcie" .

Kiedy mamy do czynienia z mocno wyciętą sukienką i głębokim dekoltem, wąski szalik będzie na wagę złota . Dodatek sprawi, że kreacja zyska elegancję, odciągając uwagę od kontrowersyjnych i odważnych dekoltów.

Androgyniczny styl bazuje na klasyce, dlatego krawat to ponadczasowy trend , w który warto zainwestować. Chociaż gwiazdy zazwyczaj łączą krawaty z marynarką, to ciekawym pomysłem jest także miksowanie dodatku z kolorową koszulą i bezrękawnikiem, spódnicą czy sweterkiem z dekoltem w serek.

O krawatach znowu zrobiło się głośno za sprawą trendu o nazwie "preppy" , który nawiązuje do ekskluzywnej garderoby uczennic z elitarnych szkół czy członków prestiżowych sportów. Kołnierzyk, neutralny kolor, klasyczny wzór, wysoka jakość materiału i głęboko schowana metka – to charakterystyczne cechy wspomnianego stylu, który świetnie komponuje się z krawatem.

Chociaż krawat wciąż dominuje w czarno-białych stylizacjach dandysa, prezentując kwintesencję elegancji, to także pozwala eksperymentować z kolorem .

Dodatek świetnie wpisuje się w charakter mody lat 80., kiedy kobiety wkroczyły do biur i ubrały swoje sylwetki w duchu power dressing . Krawat nie tylko pozwolił spojrzeć na damską garderobę z innej perspektywy, ale też stanowił istotne dopełnienie formalnej i biurowej elegancji.

Krawat pasuje nie tylko do spodni, ale też do spódnicy czy szmizjerki. Co więcej, wydostaje się z biur i celebruje ważne momenty. Kasia Smutniak niejednokrotnie wkraczała na czerwony dywan w krawacie i szwedach, ale też w długiej spódnicy o syrenim kroju.