Włożyła prześwitujący kombinezon. Jej występ przejdzie do historii?

Miłośnicy Eurowizji we wtorek 7 maja poznali pierwszych finalistów słynnego konkursu. Niestety wśród dziesięciu artystów, którzy dostali największą ilość głosów w pierwszym półfinale, zabrakło polskiej reprezentantki. Chociaż występ Luny zebrał od krytyków pozytywne recenzje, młoda Polka wraca do kraju.

Jedną z sensacji pierwszego półfinału okazała się za to słoweńska wokalistka. Raiven, a właściwie Sara Briški Cirman. To piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, modelka, a także harfistka. 28-latka wystąpiła na Eurowizji z utworem "Veronika". Jej kreacja na długo zostanie w pamięci telewidzów.

Jedynym elementem zasłaniającym ciało reprezentantki ze Słowenii były srebrne zdobienia na klatce piersiowej oraz majtki wykonane z podobnego materiału. W ten odważny sposób artystka wpisała się w głośny trend na przezroczystości. Dodatkowo cały materiał mienił się od scenicznych świateł, co dodawało efekt "wow".

Raiven postawiła także na mocny makijaż - w roli głównej pojawił się srebrny błyszczący cień do powiek oraz delikatny błyszczyk. W tej edycji Eurowizji artyści dużą uwagę zwracają na gestykulację. Aby wzmocnić swoje ruchy, eksponują długie paznokcie z perfekcyjnie wykonanym manicure . U 28-latki również nie zabrakło odpowiedniego lakieru w srebrno-mlecznym odcieniu.

Warto zaznaczyć, że wtorkowy występ Słowenki nie był jej pierwszym w historii Konkursu Piosenki Eurowizji. Artystka dwukrotnie bez powodzenia pojawiała się na krajowych eliminacjach, następnie w 2019 roku udało jej się pojechać do Tel Awiwu, gdzie podczas 64. edycji Eurowizji z electropopowym utworem "Kaos" zajęła 2. miejsce. Wokalistka z operowym wykształceniem do tej pory wydała jeden album studyjny zatytułowany "Magenta". Jego premiera miała miejsce w 2017 roku.

Raiven na próbach do półfinału

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!