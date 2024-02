Wiemy, ile zarobi. Luna polską reprezentantką na Eurowizji

Preselekcje do 68. edycji Eurowizji wzbudziły sporo emocji. Wielu fanów liczyło, że do szwedzkiego Malmo pojedzie Justyna Steczkowska z utworem "WITCH-ER Tarohoro", która od początku była faworytką.

Telewidzowie nie mieli na to jednak wpływu. Po raz pierwszy od trzech lat, o wyborze polskiego reprezentanta nie decydowała publiczność, a komisja konkursowa. Pięcioosobowe gremium zdecydowało, że będzie to Luna z piosenką "The Tower".