Włożyła suknię z rozcięciem. Od jej kreacji trudno oderwać wzrok

Penelope Cruz pojawiła się na 68. gali Davida di Donatello. Rozdanie włoskich nagród filmowych, będących odpowiednikiem Oscara, zobowiązywało do wyboru wyjątkowej i eleganckiej kreacji. Zadaniu podołała hiszpańska aktorka, której stylizacja nawiązywała do jej pochodzenia. Z piękną ozdobą we włosach i głębokim dekoltem przypominała tancerkę flamenco, ale w unowocześnionej wersji.