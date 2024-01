"Wódka lała się strumieniami". Tak bawiły się na balu karnawałowym

Jak było? Karolina podkreśla, że bawiła się bardzo dobrze. - To było jak wesele. Chyba trzy dania na ciepło, zimna płyta, słodki stół, do tego napoje ciepłe i zimne. Był DJ i wodzirej, muzyka to główne takie taneczne, znane przeboje, ale też sporo disco polo. Nie przeszkadzało nam to, wytańczyliśmy się porządnie - opowiada. - Czasem mam tak, że brakuje mi okazji do tańca. Nie chodzi mi o wyjście do klubu, tam jest zupełnie inny klimat, za którym nie przepadam. Raczej właśnie coś takiego, jak wesele - że można potańczyć z partnerem, przy okazji też zjeść coś. Taki dansing - śmieje się. - Dokładnie to mieliśmy na balu.