Wojciech Cejrowski o protestach ws. aborcji. "Piekło wyje i bluzga"

Podróżnik i zatwardziały katolik za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się do akcji "Słowo na Niedzielę" zainicjowaną przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. W jej ramach przeciwnicy decyzji sędziów Trybunału Konstytucyjnego chodzili na msze, podczas których dawali znać, co myślą – w różny sposób. Jak można się domyślać, nie wszystkim akcja przypadła do gustu. Członkowie ONR stawali przed największymi kościołami i nie pozwalali wchodzić do środka osobom z transparentami.