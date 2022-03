Wojna w Ukrainie. Tego uchodźczynie potrzebują najbardziej

"Estymuje się, że dzisiaj liczba osób, która przekroczy naszą granicę wyniesie ponad 1 mln. Zdecydowana większość to kobiety. Zakładając, że kobiety i dziewczęta to 50 proc., czyli pół miliona i, że siedem par bielizny to takie minimum, mamy 3,5 miliona majtek. A liczba kobiet, które będą przybywać do nas będzie rosła każdego dnia. We wtorek obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Potrzebujemy nowych majtek dla naszych sióstr z Ukrainy. (…) To co, pomożecie?" – pyta działaczka.