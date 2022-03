Dziecięce wózki na stacji w Przemyślu. Polki przekazują je matkom z Ukrainy

Zdjęcie pustych wózków na stacji w Przemyślu, które trafiło do sieci i jest rozpowszechniane przez internautów, dosłownie łamie serce. Polki starają się w ten sposób pomóc matkom z Ukrainy, które po przyjeździe do Polski najczęściej nie mają nic. "To jedna z rzeczy, która daje mi nadzieję" - czytamy.