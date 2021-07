Wojtek Sawicki odzyskał głos po 15 latach. Nagrał wzruszający filmik

Chociaż początki były trudne przez wzgląd na ból szyi, we wtorek nastąpił przełom. - Zamówiłem ciasto w cukierni, zadzwoniłem do Agaty, pogratulowałem obcej osobie posiadania pięknych psów. Jak piszę te słowa, to szklą mi się oczy. Jestem szczęśliwy, po 15 latach znowu mówię! – relacjonuje bloger.