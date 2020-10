WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 1 workery damskie 3 godziny temu Workery damskie - z czym łączyć, żeby wyglądać stylowo? Sznurowane botki to jeden z najgorętszych trendów jesień-zima! Jak wykorzystać go w stylizacjach? Z czym nosić workery damskie, by było modnie i wygodnie? Sprawdź zestawy, które idealnie sprawdzą się w chłodne dni! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Workery damskie można bez problemu wystylizować z wieloma dodatkami. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Domodi.pl Workery damskie – jakie wybrać na sezon jesień-zima? Charakterystyczne, sznurowane botki, wzorowane na klasycznych butach roboczych (stąd ich nazwa – workery) od kilku sezonów nie wychodzą z mody. Tej jesieni biją jednak rekordy popularności wśród topowych influencerek i triumfują na wybiegach najpopularniejszych domów mody. Hitem są zdecydowanie czarne, motocyklowe, na grubej, trekkingowej podeszwie. Modele od Prady i Bottegi Venety podbiły serca fashionistek, a ich tańsze odpowiedniki znajdziemy w sieciówkach (ogromny wybór chociażby wśród workerów na domodi.pl!). Trendsetterki udowadniają, że te ciężkie buty pasują szczególnie do zwiewnych, lekkich, dziewczęcych sukienek! Niesłabnącą popularnością cieszą się też Martensy, które z powodzeniem wykorzystasz nawet w eleganckich zestawach czy timberki – must have w szafie każdej fanki wygodnego casualu. Nowości? Wśród najmodniejszych workerów damskich pojawiły się modele w sportowym stylu. To coś pomiędzy botkami a trampkami za kostkę. Są świetnym uzupełnieniem miejskich stylizacji. W mieście nosimy w tym sezonie również… buty trekkingowe! Workery na grubszej platformie, z kolorowymi sznurówkami mogą wyglądać naprawdę stylowo. Wystarczy dobry pomysł na look! Jak nosić workery? Damskie stylizacje dla każdej z nas Zwiewne sukienki boho zestawiamy z ciężkimi workerami na platformie, a mięsiste swetry i oversizowe marynarki łączą się w pary z lakierowanymi Martensami. Czym jeszcze zaskoczą nas tegoroczne trendy? Sprawdź najciekawsze stylizacje z damskimi workerami na sezon jesień-zima! Workery + sukienka w kwiaty – jesienny look w stylu influencerek Lekka sukienka midi w kwiatowy wzór to bez wątpienia idealna baza jesiennych outfitów, jednak zamiast kowbojek czy zamszowych kozaków warto dodać do niej mocniejsze, rockowe buty! Influencerki pokazują, że delikatne kreacje boho genialnie wyglądają w towarzystwie grunge’owych workerów na grubej platformie, szczególnie, gdy set uzupełnimy przeskalowanym kardiganem z warkoczowym splotem, ramoneską lub jeansową kurtką w wersji XXL. Warto wypróbować każdą z trzech opcji! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Stylizacja z workerami i spodniami 7/8 – czym ją uzupełnić? Krótsza, postrzępiona nogawka spodni idealnie współgra z butami za kostkę. Taki duet to dobra podstawa do stylizacyjnych eksperymentów. Do jeansów 7/8 i workerów możesz dodać np. krótki sweter oversize i marynarkę w kratę czy białą, przeskalowaną koszulę i trencz. W stylizacjach ze spodniami i workerami dobrze sprawdzą się też rockowe elementy, np. ramoneska czy modny beret ze skóry! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Workery + spodnie jogger – rockowo-sportowy mix Uwielbiasz wygodne, casualowe zestawy? Postaw na workery damskie w sportowym stylu przypominające trampki za kostkę lub buty trekkingowe i łącz je ze spodniami jogger ze ściągaczem przy kostce. Taki set doskonale uzupełni bluza z kapturem, kurtka jeansowa czy stylowa bomberka. Dobrą opcją będzie też ramoneska w wersji oversize. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Workery + spódnica midi – kobiecy zestaw w jesiennym klimacie Rockowe workery damskie idealnie współgrają też z klasyczną solejką, czyli plisowaną spódnicą za kolano. Influencerki dodają do niej marynarkę w kratę, którą przewiązują grubym, skórzanym paskiem w talii. Kropką nad i będą akcesoria – kapelusz z dużym rondem, rękawiczki z eko-skóry czy sporych rozmiarów listonoszka na grubym łańcuszku, i gotowe. Rockowe workery w stylizacji z legginsami z eko-skóry Najprostszy patent na look ze sznurowanymi botkami? Dopasowane, skórzane legginsy! Możesz połączyć je z przeskalowanym swetrem i oversizowym trenczem albo dodać stylową bluzkę z dekoltem V i miękki, dzianinowy kardigan. W każdej wersji workery będą wyglądać świetnie! Materiał Partnera: Domodi.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze