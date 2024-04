WP Kobieta rusza z nowym projektem. Prześlij zgłoszenie i weź udział w metamorfozie

"TERAZ Ja - Metamorfozy WP Kobieta" to program, do którego chcemy zaprosić was - nasze Czytelniczki. Pora skończyć z myśleniem, że chwila dla siebie to egoizm. W życiu pełnimy wiele różnych ról: jesteśmy córkami, matkami, przyjaciółkami, partnerkami, pracownicami - to wymaga od nas wielu poświęceń, czasu i zaangażowania. Jednak, aby spełniać się we wszystkich tych rolach, warto zadbać też o siebie bez wyrzutów sumienia.