Wpadkę Jennifer Lopez widziały miliony. Spodnie pękły w niefortunnym miejscu

Jennifer Lopez ruszyła 7 czerwca w wielką trasę koncertową pt. "It's My Party: The Live Celebration" po Stanach Zjednoczonych. Artystka zaplanowała 24 koncerty w największych miastach Ameryki. Ostatni występ odbył się w Chicago, 30 czerwca. Występ zdobył ogromną popularność nie tylko na skutek show, jakie dała legendarna wokalistka, ale także pewnej wpadce, która spotkała ją na scenie.