Wraca cięcie w stylu lat 60. Francuska grzywka to hit tego sezonu

Masz ochotę zrobić coś z włosami, ale nie chcesz ich radykalnie skracać? Grzywka to coś dla ciebie. Zwłaszcza ta w stylu lat 60., która szturmem podbiła czerwone dywany.

Retromania trwa w najlepsze. W modzie wracamy do lat 2000, które jeszcze do niedawna były uznawane za synonim kiczu i żenady. Wróciły bojówki, crop topy i szerokie spodnie z napisami. A co z urodą? W tym wypadku cofamy się o ponad 60 lat, bowiem francuskie grzywki są największym hitem tego roku.

Warto przypomnieć sobie kultową fryzurę Brigitte Bardot. W latach 60. każda kobieta chciała wyglądać jak ona. Bardot hołdowała "beehive", czyli mocno natapirowanym włosom, a charakterystyczna, opadająca na oczy, wywinięta grzywka nieco zmiękczała ten look. Okazuje się, że fryzura w tym stylu znowu wraca do łask.

Francuska grzywka to hit na lato

W odróżnieniu od klasycznej grzywki francuska wersja jest znacznie cieńsza i dłuższa. Pasma swobodnie opadają na twarz, tworząc charakterystyczną ramę. Choć na co dzień może nie być to zbyt wygodne, takie cięcie daje ogromne pole do stylizacji.

Można je wywijać, podkręcać czy nawet kręcić na wałki, aby uzyskać pożądaną objętość. Dzięki temu, że włosy opadają po obu stronach twarzy. Francuska grzywka łagodzi i wysmukla rysy twarzy.

Jak stylizować "curtain bangs"?

Ten rodzaj grzywki dostał nawet swoją nazwę. Za granicą określa się go mianem "curtain bangs", czyli grzywki-kurtyny. Jak ją stylizować? Wszystko zależy od twoich indywidualnych preferencji.

Jeśli jesteś zwolenniczką "messy look", tak jak Kristen Stewart, po umyciu włosów nanieś na nie niewielką ilość pianki i wysusz je za pomocą suszarki. W trakcie suszenia sięgnij po okrągłą szczotkę i delikatnie wywiń włosy na zewnątrz. Na końcu możesz spryskać je solą morską. Dzięki niej zyskasz delikatne fale.

Kristen Stewart w modnej fryzurze © Getty Images | 2024 James Devaney

Marzysz o fryzurze rodem z lat 60.? To bardzo proste. Zwilż grzywkę i nawiń ją na okrągłą szczotkę, a następnie włącz suszarkę. Podczas suszenia wywiń szczotkę do wewnątrz, delikatnie ją obracając. W ten sposób uzyskasz idealnie okrągłą grzywkę niczym Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter © Getty Images | 2024 Penske Media

Nie masz tyle czasu? Po prostu ją rozczesz i pozostaw do wyschnięcia, a następnie rozdziel pasma na dwie części i delikatnie "roztrzep" je po twarzy za pomocą palców. Jak widać, ten rodzaj grzywki daje ogromne pole do stylizacji.

