Wracają na "rynek wtórny". Tak randkują 50‑latki

W dzisiejszych czasach znalezienie odpowiedniego partnera nie jest łatwe. Wiele młodych woli poczekać na osobę, która spełni wszystkie jej wymagania, zamiast tkwić w związkach np. tylko z przyzwyczajenia. Co jednak mają powiedzieć kobiety po pięćdziesiątce, które niedawno zakończyły kilkunastoletni związek? Jak od nowa nauczyć się randkowania? Okazuje się, że mają na to swoje sposoby.

Wiele dojrzałych pań, które po latach znów są singielkami, boi się tego, co je czeka. W końcu często na ostatniej randce były nawet kilka dekad temu. Spora grupa kobiet nie wierzy też w to, że może się komuś jeszcze spodobać.

Na szczęście wiele pań stawia czoło swoim lękom. Starają się wówczas czerpać pełnymi garściami z tego, co przyniósł im los. W końcu po pięćdziesiątce nie muszą martwić się już, chociażby o płaczące dzieci w domu.

Agata Stola zdradziła "Newsweekowi", że dzisiejsze 50-latki chętnie poznają nowych ludzi m.in. na Facebooku oraz różnych grupach dyskusyjnych. Często łączą ich wspólne pasje i zainteresowania, dzięki czemu nie muszą martwić się o tematy do rozmowy.

Specjalistka zaznaczyła jednak, że wiele dojrzałych kobiet unika korzystania z popularnych aplikacji randkowych. Sądzą bowiem one, że nie są w stanie w pełni sprawdzić tego, kto tak naprawdę kryje się "po drugiej stronie".

