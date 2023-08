Wracała w czasie ulewy. Wszystko z niej spłynęło

Opalanie natryskowe zyskuje na popularności

Opalanie natryskowe polega na nanoszeniu specjalnych preparatów na skórę za pomocą sprzętu do natrysku. Zawierają one aktywny składnik, który reaguje z aminokwasami w warstwie rogowej skóry, prowadząc do powstania opalizującej warstwy. Efekt utrzymuje się przez kilka dni, aż martwe komórki skóry naturalnie się złuszczą.