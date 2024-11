"Wyciśnie" brud ze szczelin biżuterii. Jubilerzy ukrywają ten trik

Miłośnicy srebrnej biżuterii z pewnością wiedzą, że przedmioty wykonane z jasnego metalu po pewnym czasie zaczynają wyglądać nieestetycznie. Ich powierzchnia pokrywa się nalotem, który trudno usunąć. Samo przetarcie szmatką, a nawet wypolerowanie nie zawsze wystarczy, aby przywrócić im pierwotny wygląd. Na szczęście istnieje prosty i szybki sposób, który pomoże ulubionym kolczykom, pierścionkom, bransoletkom czy naszyjnikom odzyskać ich dawny blask.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Domowy trik na skuteczne czyszczenie srebra

Niewiele osób wie, że pasta do zębów i soda oczyszczona mogą rozprawić się z zanieczyszczeniami powstałymi na srebrnej biżuterii. W towarzystwie soli kuchennej i folii spożywczej tworzą świetny środek do czyszczenia świecidełek. Okazuje się, że składniki zawarte w wyżej wymienionych produktach mogą sprawić, że ozdoby wykonane z jasnego metalu będą wyglądać jak nowe. Jak to zrobić?

Zagotuj na patelni wodę i wrzuć do niej zaśniedziałe srebro. Po chwili dodaj łyżkę stołową pasty do zębów. Ważne, by nie miała drobinek i nie była wybielająca. Produkt do mycia zębów przyczyni się do przywrócenia naturalnego blasku wszystkim srebrnym elementom.

Następnie wsyp do wody czubatą łyżkę sody oczyszczonej, która spowoduje powstanie obfitej piany. To właśnie ona "wyciśnie" brud ze szczelin biżuterii, a także usunie wszelkie nieprzyjemne zapachy. W końcowej fazie dorzuć jeszcze łyżkę soli kuchennej, która ma zapobiec ciemnieniu metalu i ponownemu osadzaniu się zabrudzeń. Na sam koniec zatop w miksturze kawałek folii aluminiowej.

Skrupulatnie przeprowadzony zabieg wyczyści biżuterię do tego stopnia, że będzie wyglądać jak po profesjonalnym czyszczeniu u jubilera. Na poniższym filmiku, zamieszczonym w serwisie TikTok znajdziesz dokładny tutorial:

Inne sprawdzone sposoby na czyszczenie srebra

Jeśli zależy ci na przywróceniu naturalnego połysku srebrnym wyrobom, skorzystaj z kolejnych pomysłów na czyszczenie biżuterii. Nałóż na ozdoby papkę z rozkruszonej kredy i spirytusu – pozostaw mieszankę na pół godziny, a następnie wypoleruj szmatką. Możesz także wypłukać biżuterię w ciepłej wodzie z sokiem z cytryny albo umyć w ostudzonej wodzie po ziemniakach i także wypolerować. Czyszczenie biżuterii ze srebra może się odbyć się także przy użyciu odrobiny octu, który należy wcierać miękkim materiałem w zaśniedziałe błyskotki.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!