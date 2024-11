Włóż do szuflady pralki i zalej. Efekt cię zaskoczy

Czyszczenie szufladki na detergenty bywa uciążliwe i czasochłonne. Często też po prostu pomijamy to miejsce podczas sprzątania, a to duży błąd. Warto skorzystać z tego prostego triku, który w łatwy sposób rozwiąże problem.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że szufladka w pralce jest miejscem, które wymaga szczególnej uwagi podczas sprzątania łazienki. To właśnie w tym miejscu najczęściej gromadzą się resztki detergentów, brud i wilgoć. Efektem tego jest powstawanie pleśni oraz nieprzyjemnych zapachów, które mogą przenikać na ubrania podczas prania.

Pleśń jest niebezpieczna dla naszego zdrowia. Może powodować objawy alergiczne np. wysypkę, kichanie, kaszel, podrażnienie oczu, a nawet duszności. Pranie ubrań w zapleśniałej pralce to nie tylko niezdrowe, ale także mało skuteczne - nawet po wypraniu pozostaną nieświeże z powodu nieprzyjemnego zapachu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czyszczenie szufladki w pralce to zadanie, które często bywa pomijane. A to błąd. Regularne dbanie o ten element pralki ma kluczowe znaczenie dla jego wydajności. Pralka z zaniedbaną szufladką może sprawiać kłopoty techniczne i zwyczajnie nie dopierać ubrań. Zatkane, zabrudzone otwory przyczyniają się do nieprawidłowego działania sprzętu. Regularne czyszczenie szufladki przekłada się na świeżość ubrań i dokładne dopieranie.

Większość czyści szufladkę szczoteczką do zębów

W najbardziej popularnej metodzie mycia szufladki, gospodynie używają ciepłej wody z dodatkiem octu. Do czyszczenia używają szczoteczki do zębów i patyczków kosmetycznych, które "wchodzą" w każdy kąt i dokładnie pozbywają się zanieczyszczeń z zakamarków. Ta metoda ma swoje zalety, ale i wady. Owszem, szufladka będzie wyczyszczona, ale żeby osiągnąć efekt trzeba się namęczyć, szorując szufladkę przez dłuższy czas. Cały proces potrafi zająć nawet kilka godzin.

Dzięki temu patentowi zapomnisz o szorowaniu

Okazuje się, że jej czyszczenie wcale nie musi być skomplikowane i czasochłonne. Istnieje świetny trik, który pozwala na przywrócenie blasku tej części pralki bez zbędnego szorowania i spędzania pół dnia na sprzątaniu. Nie wymaga kupowania dodatkowych środków, wystarczy wykorzystać to, co na pewno mamy w domu. Potrzebne będą miękkie myjki do mycia naczyń i ocet.

Co trzeba zrobić? Czyste, nieużywane gąbki umieszczamy w przegródkach szufladki, a następnie zalewamy je octem. Nie ma go co żałować, lepiej nalać więcej niż mniej. Zostawiamy je w przegródkach na min. pół godziny. Po tym czasie zanieczyszczenia powinny stać się o wiele łatwiejsze do usunięcia. W kolejnym kroku wystarczy lekko przetrzeć nimi powierzchnię, a brud powinien schodzić, jak ręką odjął. Na koniec całość należy opłukać pod bieżącą wodą i gotowe.

Po czyszczeniu szufladki warto jeszcze zadbać o środek urządzenia. Dobrym pomysłem będzie nastawienie programu (z wysoką temperaturą) i "puszczenie" prania bez ubrań, w celu zdezynfekowania wnętrza pralki. W tym celu możemy dodać do bębna ¾ szklanki octu lub wrzucić kapsułkę do mycia naczyń.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!