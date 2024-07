Wrzuciła fotki z Ibizy. Na jednej pozuje w drapieżnej mini

Za podróżami Izabeli Janachowskiej trudno jest nadążyć. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy była na Majorce, w Grecji, a także zahaczyła o Londyn. Aktualnie wypoczywa w Dubaju, ale myślami wróciła do pobytu na Ibizie .

Na Instagramie, gdzie obserwuje ją niemalże pół miliona internautów, opublikowała właśnie post poświęcony urokom tej hiszpańskiej wyspy. Jednocześnie zafundowała nam garść letnich stylizacji. Wśród nich jedna w szczególności przykuwa uwagę. A to wszystko za sprawą drapieżnych cętek, które w sezonie letnim 2024 są absolutnie bezkonkurencyjne .

Janachowska udowodniła nie zobowiązuje do butów na obcasie. Zamiast nich wybrała beżowe sandały, a stylizację uzupełniła jasnym kapeluszem typu "fedora". Bizneswoman nie byłaby sobą, gdyby nie dorzuciła do tego dużych kolczyków w stylu "old money". Wszystkie elementy pięknie ze sobą współgrały, tworząc stylizację na piątkę z plusem.