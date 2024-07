Pozuje w bikini z asymetryczną górą. Będzie nowy hit na lato 2024?

Izabela Janachowska kocha klasykę, ale zawsze znajdzie sposób na to, by uciec od nudy i zachwycić strojem. Sukienka na wyście? Biała z bufiastymi rękawkami. Sukienka na plażę? Czarna z odkrytymi plecami. By zauważyć te niuanse, wystarczy przescrollować jej instagramowowy profil, który obserwuje niemalże pół miliona osób.