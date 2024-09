Nie można oderwać oczu. Tak ubrała się do "DDTVN"

Ale nie można zapomnieć o klasycznych wzorach. Latem 2024 tropikalne motywy odeszły w cień i zrobiły miejsce łagodniejszym printom w romantycznym stylu. Stylizacja Pauliny Krupińskiej to dowód na to, że subtelne wzornictwo nie ma sobie równych. I wszystko wskazuje na to, że zostanie z nami na dłużej. Sukienka, w której zaprezentowała się w "Dzień Dobry TVN", sprawdzi się nie tylko na większe wyjście, ale i na co dzień.