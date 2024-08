Krupińska jak w piżamie? Tak pokazała się w Sopocie

W ostatnich dniach w Sopocie aż roi się od gwiazd, a to wszystko ze względu na Top Of The Top Sopot Festival. Podczas środowego koncertu wystąpili m.in. Agnieszka Chylińska , Urszula , Małgorzata Ostrowska , Julia Wieniawa , Vito Bambino czy zespół Feel.

A na widowni, wśród innych gwiazd stacji TVN, zasiadła Paulina Krupińska . I choć prezenterka zazwyczaj ubiera się w stonowany sposób (na konferencję ramówkową włożyła szary zestaw kamizelki i spodni garniturowych), to tym razem wyszła ze swojej strefy komfortu. Ale czy wyszło jej to na dobre? Mamy wątpliwości.

Paulina Krupińska zdecydowała się na dwa głośne trendy zlane w jedno. Mowa o panterce i piżamowym secie . Lecz to połączenie zdaje się nie być najlepszym. Prezenterka przykryła się cętkami niemalże od stóp do głów, wkładając swobodną koszulę i długie spodnie z szerokimi nogawkami oraz elastycznym pasem. Krupińska wyglądała, jakby kładła się spać z ekstrawagancją godną Paris Hilton.

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!