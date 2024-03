Słyszałyście o "slingback pumps"? Te buty w stylu Kożuchowskiej zawładną trendami

W modzie są takie trendy, które co jakiś czas do nas wracają – tak jest właśnie ze "slingback pumps", czyli po prostu czółenkami z paskiem z tyłu i odkrytą piętą. Parę lat temu nosiłyśmy je nawet na co dzień, a potem na jakiś czas o nich zapomniałyśmy. Na szczęście te modne buty znów będą królować na szczytach trendów – i to w jakim stylu. Za chwilę przedstawimy ci trzy najmodniejsze stylizacje ze "slingback pumps" w roli głównej. Poznasz look Kożuchowskiej, który jakiś czas temu wywołał niemałe oburzenie, romantyczny outfit w wydaniu Karoliny Pisarek i klasyczny, casualowy zestaw Natalii Klimas.