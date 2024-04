Wskoczyła w "niechlujną" kurtkę. Spójrzcie też na spodnie

Szerokie jeansy poszły w odstawkę?

A co działo się na dole? Katarzyna Cichopek sięgnęła po spodnie, które w tym sezonie (chwilowo) odeszły do lamusa. Mowa o rurkach. Ich miejsce na liście modnych jeansów zajęły spodnie z szeroką nogawką. Ale to nie oznacza, że Cichopek zaliczyła wpadkę. Obcisłe spodnie dość dobrze wyglądały w towarzystwie luźnej góry.