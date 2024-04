Wygodniejsze niż zwykłe szpilki. Buty w stylu Cichopek będą hitem na weselach

Jeśli zostałaś zaproszona na wesele w tym sezonie, warto już teraz zastanowić się nad stylizacją. Wyzwaniem niejednokrotnie są buty. Jakie wybrać? Oczywiście pasujące do sukienki. Ale o tym stanowi przede wszystkim kolor. My z kolei przychodzimy z poleceniem czterech różnych modeli, które pasują do okazji.