Wskoczyła w sukienkę z prześwitami. Pokazała kulisy sesji zdjęciowej

Ostatnio została też zaproszona przez "Vivę!" do udziału w sesji zdjęciowej. Wszystko wskazuje na to, że trafi na najnowszą okładkę magazynu. Na planie stanęła w kreacji od Łukasza Jemioła. Kulisami całego przedsięwzięcia podzieliła się na swoim profilu na Instagramie, który obserwuje ponad 280 tys. osób .

Prześwity zostały uzyskane za sprawą zdobnych koronek . A krój? Ta sukienka to kolejny dowód na to, że w modzie rządzi teraz asymetria. Nie sposób też nie zwrócić uwagi na tył, który zachwyca ze względu na odsłonięte do połowy plecy . Stylizacja została uzupełniona efektownymi szpilkami typu "peep toe" z krzyżującymi się paseczkami.

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!