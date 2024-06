Prawdziwa rakieta. W obcisłej sukience "tubie" wygląda fenomenalnie

Jak latem ubierają się minimalistki? Stawiają na białe komplety z lnu, bermudy i eleganckie kamizelki oraz sukienki o maksymalnie prostych krojach. Zaglądając do szafy Katarzyny Warnke, bez problemu znaleźlibyśmy właśnie te elementy garderoby. Aktorka jest bowiem fanką klasyki , choć od czasu do czasu szaleje z intensywnymi kolorami czy błyskiem.

Nasza bohaterka wskoczyła w opiętą na ciele sukienkę na ramiączkach o średniej grubości. Do takiej kreacji mogła dobrać zarówno mule, klapki, rzymianki, jak i sandałki na obcasach. Warnke całkowicie zrezygnowała z biżuterii, a jedynym dodatkiem w tym looku były okulary przeciwsłoneczne z wąskimi oprawkami.

