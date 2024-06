Przyszła jak na plażę. Zignorowała dress code, ale wyglądała perfekcyjnie

Ok, rozumiem

Dress code mówił o eleganckim stroju. Jednak to nie przeszkodziło Katarzynie Warnke przyjść na premierę platformy Max w białym secie z przewiewnego lnu, który równie dobrze mogłaby włożyć na plażę. Tak czy inaczej, aktorka prezentowała się fenomenalnie.

Na wydarzeniu zjawiła się też Katarzyna Warnke. Tym razem nie postawiła na posągową, czarną suknię z odkrytymi plecami, która idealnie wpisałaby się w elegancki dress code. Aktorka postanowiła nieco zignorować zasady i przyodziać się w len – naturalną, casualową tkaninę, szczególnie docenianą latem za swoją przewiewność.

Styl Katarzyny Warnke niezmiennie zachwyca

Biel jest kolorem lata. W końcu charakteryzuje go niebywała lekkość. Nic zatem dziwnego, że wiele gwiazd wybrało go na czerwcowy event zorganizowany przez Warner Bros. Discovery. Katarzyna Warnke poszła o krok dalej i postawiła dodatkowo na lekki jak piórko len, któremu jednak daleko do eleganckiego sznytu. Aktorka zaprezentowała się w komplecie, który składał się z koszuli oraz spodni na gumce z szerokimi nogawkami.

Katarzyna Warnke zaprezentowała się w białym zestawie z lnu © AKPA | AKPA

Każda z nas powinna zainwestować w podobny set, jeśli chce zachwycać stylem, a jednocześnie cieszyć się komfortem w gorące dni. Warnke wybrała ten strój na ściankę, ale równie dobrze mogłaby włożyć go na spacer po plaży. Jeśli chodzi o dodatki, zdecydowała się na łososiowe czółenka ze sprzączkami, kremową kopertówkę oraz złoty naszyjnik. Klas sama w sobie? Nie mamy co do tego wątpliwości.

Katarzyna Warnke brylowała na ściance na premierze platformy Max © AKPA | AKPA

Biel rządziła na ściance

Na niezwykle podobną stylizację zdecydowała się Agata Młynarska. Dziennikarka ubrała się w trzyczęściowy zestaw, w skład którego wchodziły szerokie spodnie, koszula, ale także top, który wystawał za sprawą rozpiętych guzików. Warto jednak zwrócić uwagę, że tkanina charakteryzowała się błyszczącą poświatą, dzięki której całość nabrała wieczorowego sznytu. Strzałem w dziesiątkę były również srebrne sandałki i mieniąca się w świetle fleszy kopertówka.

Agata Młynarka również postawiła na lekkość białego lnu © AKPA | AKPA

Martyna Wojciechowska w odsłonie black&white – z dominacją bieli. Podróżniczka pokazała się na ściance w śnieżnobiałym, trzyczęściowym garniturze ze zmysłową kamizelką. Ale żeby nie było zbyt klasycznie, gwiazda TVN zastosowała pewien modny trik, który polega na zawiązaniu sznureczków od sandałków na nogawkach. W ten sposób tuż nad kostkami powstają efektowne falbanki.

Martyna Wojciechowska postawiła na biały garnitur © AKPA | AKPA

Biały akcept pojawił się też u Olgi Bołądź w postaci jeansów z lekko rozszerzającymi się nogawkami. Jednak główną rolę w jej stylizacji odegrała beżowa marynarka z pierzastymi detalami przy rękawach. Choć moda na nie miała swój pik dwa lata temu, to teraz wyglądają nie mniej efektownie. Aktorka włożyła też srebrne (kolor zdecydowanie na topie!) sandałki z pięknymi różami oraz niezwykle modne okulary przeciwsłoneczne ze szkłami w kolorze sepii.

Olga Bołądź dobrała białe spodnie do beżowej marynarki © AKPA | AKPA

