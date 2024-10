Wskoczyła w ultrakrótką sukienkę. Wszyscy patrzyli na nadruk

Od czasu Festiwalu Filmowego w Wenecji nie bywała na salonach. Jednak teraz zjawiła się w Museum of Modern Art w Nowym Jorku na WSJ Magazine Innovator Awards 2024.

Emily Ratajkowski zrobiła furorę za sprawą stylizacji. I choć nie miała żadnego konkretnego przesłania, to zaintrygowała zarówno zgromadzonych gości, jak i redaktorów mody . Rozchwytywana modelka podzieliła się zdjęciami z eventu na Instagramie, gdzie obserwuje ją niemalże 30 milionów osób.

Emily Ratajkowski zaprezentowała się przed obiektywami w ultrakrótkiej, zabudowanej sukience bez rękawów . Biały, dość sztywny materiał został pokryty nadrukiem, który zaintrygował obecnych na gali. Jak się okazuje, ta kreacja to projekt JW Anderson z kolekcji wiosna-lato 2025.

Modelka podczas eventu pozowała do zdjęć m.in. z Arianą Grande oraz Charli XCX, której osobiście wręczyła nagrodę Innovator Award.

