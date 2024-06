W takim stroju wyszła na spacer z psem. Przyciągała spojrzenia

Wydawać by się mogło, że na co dzień gwiazdy aż tak bardzo nie dbają o stylizacje, w których wykonują przyziemne czynności. Emily Ratajkowski zdaje się jednak przeczyć tej teorii. Jej ostatni look to prawdziwa petarda.

Wskoczyła w wygodny dres. Tak prezentowała się na spacerze z psem

Gwiazdy nie mogą liczyć nawet na chwilę wytchnienia. Każdy ich ruch jest bacznie obserwowany przez paparazzi. Emily Ratajkowski doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bowiem nawet podczas spaceru z psem prezentuje stroje idealnie wpisujące się w najgorętsze trendy sezonu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Na ulicach Nowego Jorku pojawiła się w niebieskim dresie wide leg, które wyróżniają szerokie, proste nogawki oraz wysoki stan z gumką podkreślającą jej szczupłą talię. Modelka dobrała do nich biały crop top z długimi rękawami, który świetnie współgrał z nadrukami zdobiącymi jej spodnie.

Gwiazda nie zapomniała również o dodatkach. Tym razem zdecydowała się na sneakersy w kolorze dresu oraz srebrne kolczyki koła, które Ratajkowski często dobiera do swoich codziennych stylizacji. Na uwagę zasługują również okulary przeciwsłoneczne dodające jej nieco tajemniczości.

Emily Ratajkowski spaceruje z psem na smyczy © East News | VIKO

Dres nie tylko na co dzień

Jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić dresy na czerwonym dywanie. Okazuje się, że one również mogą pomóc nam stworzyć naprawdę elegancki look. Wiele kobiet tworzy z nimi nawet swoje stylizacje do pracy. Gdzie można szukać inspiracji?

Wystarczy przyjrzeć się strojom z fashion weeków. Panie zestawiają dresy z klasycznymi, białymi koszulami oraz szpilkami, a nawet z fantazyjnymi bluzkami. Niezwykle ważne są również inne elementy stroju, takie jak kolczyki, torebka, a nawet fryzura.

Stylizacja z dresami w roli głównej © Getty Images | 2024 Raimonda Kulikauskiene

