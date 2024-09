Usiadła na kanapie śniadaniówki. Miała na sobie sukienkę z rozcięciem

Dorota Gawryluk przyzwyczaiła nas do eleganckich, wizytowych stylizacji, w których prezentuje się na szklanym ekranie. W śniadaniówce "Halo tu Polsat" postanowiła jednak nieco zaszaleć.

Dorota Gawryluk w studiu nowej śniadaniówki Polsatu pojawiła się w kobiecej, a do tego niezwykle modnej stylizacji. Bazą jej stroju była prosta, czarna sukienka, którą wyróżniał głęboki dekolt w kształcie litery "V". Element ten dodatkowo ozdobiony był białą koronką, która dodała lookowi nieco zmysłowości. Dziennikarka mogła także wyeksponować swoje nogi dzięki efektownemu wycięciu umieszczonemu z boku kreacji.

Uwagę zwracał również wzór na jej sukience. Polka dots to nic innego jak wszystkim doskonale znane groszki, które swego czasu często nosiła m.in. księżna Diana. Co ciekawe, ich fanką jest również księżna Kate.

Dziennikarka zadbała również o inne elementy stylizacji, które w tym przypadku nieco "uspokoiły" całość. Nie tylko zdecydowała się na klasyczną marynarkę, ale także na czółenka z zaokrąglonym noskiem. Model na niewysokim obcasie to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli zależy nam na wygodnych, a do tego stylowych butach.

