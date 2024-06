Wspomina szkołę teatralną. "Następuje okres bycia bałwanem"

Agata Kulesza to znana i ceniona polska aktorka o wielu twarzach. Gwiazda od czasu do czasu godzi się na udzielenie wywiadu. Ostatnio była gościnią podcastu "Zza kulis", podczas którego zostało poruszonych wiele ważnych tematów.

Aktorka wróciła pamięcią do czasów studenckich i lat spędzonych w szkole teatralnej. Zwróciła też uwagę na specyfikę swojego zajęcia. - Ten zawód jest trochę narcystyczny - wyznała.

Agata Kulesza bez oporów przyznała, że po dostaniu się na studia w szkole teatralnej przyszłym aktorom na początku lekko uderza do głowy woda sodowa.

