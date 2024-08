Wspomniał o ślubie. Padła jasna deklaracja

Muzyk już jakiś czas temu zdradził, że jest szczęśliwie zakochany. Od tego momentu wiele osób zastanawia się, czy mężczyźni zalegalizują swój związek. W końcu za granicą jest to możliwe.

Gwiazdor wielokrotnie podkreślał, że ślub byłby spełnieniem jego marzeń. Okazuje się, że Andrzej Piaseczny nie wyklucza takiej możliwości. Zaznaczył jednak, że czeka aż "to będzie możliwe". Najprawdopodobniej miał na myśli kwestie prawne w Polsce. Nie od dzisiaj bowiem wiadomo, że w naszym kraju nie można poślubić osoby tej samej płci.

Piosenkarz w rozmowie z Pomponikiem zdradził również, jak wyglądają jego poranki, odkąd wprowadził się do niego partner.

