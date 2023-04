Wsuń pod kołnierz toalety. W hotelach robią tak od dawna

Na szczęście istnieje na to bardzo prosta sztuczka, do której będziemy potrzebować tylko zwykłego octu spirytusowego oraz ręcznika papierowego. Wystarczy złożyć go kilka razy w podłużne paski i namoczyć w occie. Potem delikatnie go wyciskamy i przyklejamy do pokrytej kamieniem powierzchni. Zostawiamy tak na około godzinę. Ważne, aby po odklejeniu czyszczącego paska ręcznika, nie wrzucać go do sedesu i nie spłukiwać. To może doprowadzić do zatkania toalety.