Wrzuć na noc do muszli. Rozpuści nawet najgorszy brud

Do przygotowania ekologicznych kostek czyszczących potrzebujesz sody oczyszczonej i płynu do mycia naczyń, a także formy do kostek, np. plastikowej lub silikonowej. Wykonanie jest bardzo proste — szklankę sody oczyszczonej wymieszaj dokładnie z połową szklanki płynu do naczyń. Po wymieszaniu powstanie gęsta, nieco krucha masa, którą trzeba przenieść do wybranej przez siebie formy i włożyć do zamrażarki na co najmniej godzinę.