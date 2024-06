Wsyp do basenu. Woda znowu będzie krystalicznie czysta

Kąpiel w basenie pełnym mętnej wody nie tylko nie jest przyjemna, ale niesie ze sobą również pewne ryzyko. Mogą się tam bowiem rozwijać różnego rodzaju grzyby i bakterie, będące potencjalnym zagrożeniem dla naszego zdrowia doprowadzając do powstania chorób skórnych, a także do schorzeń układu oddechowego. Dlatego tak ważne jest zachowanie odpowiedniej higieny podczas kąpieli.

W celu utrzymania czystości wody w basenie wiele osób sięga po chlor. Oczywiście jest on skuteczny, jednak nie zawsze bezpieczny - w zbyt dużym stężeniu może podrażniać skórę.

Zanim przystąpisz do oczyszczania wody, warto zadbać o dezynfekcję wszystkich filtrów w basenie. Wystarczy, że wymoczysz je w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości sody oczyszczonej. Dzięki temu pozbędziesz się z nich szkodliwych bakterii. Następnie, konieczne jest usunięcie z wody wszelkich widocznych zanieczyszczeń, jak liście czy owady.

Kolejnym krokiem jest zakup dużej ilości kwasu askorbinowego, czyli witaminy C. Na każdy metr sześcienny wody potrzebujesz 60 gramów tego składnika. Witamina C skutecznie pozbędzie się wszelkich zanieczyszczeń z wody, sprawiając, że stanie się ona krystalicznie czysta. Ten sposób warto stosować regularnie, bowiem kwas askorbinowy redukuje poziom żelaza, który odpowiada za mętnienie wody.

Jeśli posiadasz odkurzacz basenowy, możesz wypróbować też patent z sodą oczyszczoną. Działa ona równie skutecznie, co witamina C. Wymaga jednak aż 5 kilogramów sody oczyszczonej.

Po zaopatrzeniu się w ten składnik, wsyp go do wody i pozwól mu się rozpuścić. Na końcu wyszoruj dno basenu za pomocą czystego mopa i odkurz dno, aby pozbyć się osadu.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!